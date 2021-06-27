سفير مصر في العراق: هناك سعادة بالغة بزيارة الرئيس السيسي إلى بغداد

قال السفير وليد إسماعيل، سفير مصر بالعراق، إن زيارة الرئيس اليوم للعراق شهدت اجتماعات عدة منها ثلاثية بين مصر والعراق والأردن، أو منفردة وثنائية مع شخصيات هامة من الجانب العراقي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن التنسيق بين الدول الثلاثة كان يهدف لتحقيق المصلحة العامة، موضحًا أن اجتماعات القمة انتهت بالفعل.

وأشار إلى مناقشة القضايا الخاصة بالمنطقة على رأسها القضية الفلسطينية خلال اجتامعات القمة إضافة إلى الأوضاع الإقليمية والعلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاثة وتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بين الأطراف الثلاثة، لافتًا إلى إصدار بينا اليوم عن القمة والذي تتضمن تفصيلًا عن الموضوعات التي تم مناقشتها.

وأوضح أن الانطباعات عن زيارة الرئيس السيسي للعراق كأول زيارة لرئيس مصري بعد 31 عامًا كانت أكثر من رائعة سواء على المستوى الشعبي أو السياسي، مؤكدًا أن هناك سعادة بالغة بالزيارة.

وذكر أن العلاقة بين الشعبين المصري والعراقي ممتازة، والعلاقات بين الدولتين قائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق مصلحة الجانبين، موضحًا أن الدول العربية كافة تؤيد بشكل تام الموقف المصري السوداني في قضية السودان.

وعن الانتخابات العراقية، لفت إلى دعم مصر السياسي للمطلب الشعبي بالانتخابات المبكرة، ولكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك إشرافًا على الانتخابات العراقية من الجانب المصري، ذاكرًا أنه سيكون هناك مراقبين على الأمم المتحدة لمتابعة الانتخابات.

وأفاد بأن المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية الدول الثلاث تضمن توضيح لوجهات النظر، قائلًا إن الوزراء طرحوا كل الأوضاع الحالية للمناقشة وتم التنسيق فيما بينهم في مختلف القضايا.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقبال الرئيس السيسي بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.