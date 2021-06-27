ألمانيا: المعارضة تدعو إلى التبكير بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا بسبب سلاسة دلتا

دعا خبراء الصحة بأحزاب معارضة في ألمانيا لتبكير جرعة اللقاح الثانية ضد فيروس كورونا المستجد في ظل انتشار سلالة دلتا المتحورة من الفيروس.

وقال خبير الصحة بحزب الخضر الألماني يانوش دامن لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد إنه في حالة لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، مثل لقاحي (بيونتك-فايزر) و(موديرنا)، يجب إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، لافتا إلى أن هناك "بيانات موثوقة" بأن ذلك يتمتع بتأثير فعال للغاية ضد سلالة دلتا.

من جانبه، قال أندرو أولمان رئيس الحزب الديمقراطي الحر في لجنة شؤون الصحة بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "يجب أن تراجع اللجنة الدائمة للتطعيمات توصياتها بالنسبة للفواصل الزمنية بين جرعات التطعيم، وتبكير موعد تلقي الجرعة الثانية من التطعيم".

يشار إلى أن اللجنة الدائمة للتطعيمات توصي حتى الآن بفواصل زمنية طويلة بين جرعتي اللقاح قدر الإمكان، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الفاعلية تزداد مع المسافات الزمنية الطويلة بالنسبة للقاح أسترازينيكا مثلا.

وتنص التوصية الحالية للجنة الخبراء بالنسبة للقاح أسترازينيكا بترك مسافة زمنية تبلغ 12 أسبوعا بين الجرعة الأولى والثانية.

وتبلغ المسافة الزمنية الموصى بها بالنسبة حالة للقاحات الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) ستة أسابيع.

وجاء في التصريح الخاص باستخدام هذه اللقاحات، أنه من الممكن الإسراع من سلاسل إعطاء اللقاح، بحيث يتم إعطاء جرعتي لقاح "بيونتك-فايزر" بفاصل زمني مدته ثلاثة أسابيع فقط، ولقاح موديرنا وأسترازينكا بفاصل زمني مدته أربعة أسابيع فقط.