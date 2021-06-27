 إصابة رئيس وزراء لوكسمبورج بفيروس كورونا رغم تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة رئيس وزراء لوكسمبورج بفيروس كورونا رغم تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح

كزافييه بيتيل
كزافييه بيتيل
أ ش أ
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:20 م | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 11:20 م

أعلن مكتب رئاسة الوزراء في لوكسمبورج، إصابة رئيس الوزراء في البلاد، كزافييه بيتيل، بفيروس كورونا المستجد، وأنه يخضع للعزل الذاتي.

وذكرت صحيفة "لوكسمبورجر تايمز" أن نتيجة فحص تحليل رئيس وزراء لوكسمبورج أظهرت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يومين فقط من حضوره قمة المجلس الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن بيتيل، البالغ من العمر 48 عاما، يعاني من أعراض خفيفة، بما في ذلك الحمى والصداع، ويخطط للبقاء في المنزل لمدة 10 أيام، ومواصلة العمل من المنزل.

وتلقى بيتيل الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا أوائل مايو الماضي.

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