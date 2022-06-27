 كوريا الشمالية تسجل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19 لليوم الثالث - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية تسجل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19 لليوم الثالث

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 4:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 4:02 ص

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا انخفض إلى أقل من 10 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 7 آلاف و 300 شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل أكثر من 72ر4 مليون حالة، تعافى منها 72ر4 مليون شخص، ويعالج ما لا يقل عن 13 ألفا و 840 شخصا.

وفي 12 مايو، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين. وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو.

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