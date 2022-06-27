أعلن اللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية، وصول 273 حاجا وحاجة من حجاج القرعة، اليوم الاثنين، إلى المدينة المنورة، يمثلون محافظات الإسماعيلية، والمنيا، ومطروح والوادي الجديد.

وأوضح اللواء الأحمدي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إجمالي عدد حجاج القرعة الذين وصلوا الأراضي المقدسة حتى الآن، بلغ 3 آلاف و338 حاجا وحاجة، يمثلون 13 محافظة، لافتا إلى أن بعثة القرعة ستبدأ اعتبارا من يوم غد، تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة.

وأضاف أن مسئولي بعثة حج القرعة، يعملون على مدار الساعة؛ لسرعة إنهاء إجراءات وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وتسكينهم بالفندقين اللذين تم التعاقد عليهما، والمواجهين للمسجد النبوي الشريف.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، أكد مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية، أن الحالة الصحية العامة للحجاج جيدة، ولم تظهر ولله الحمد أية حالات مرضية أو وبائية حتى الآن.

وكان اللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية، قد أعلن في وقت سابق، استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية على مدى الأيام المقبلة، لنقل باقي حجاج البعثة إلى المدينة المنورة؛ لينعموا بزيارة الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة لأداء شعائر العمرة والاستعداد للحج.