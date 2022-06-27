أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقبلة، مؤكدا قبول بوتين لدعوة نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو للمشاركة في القمة المقرر عقدها في جزيرة بالي يومي 15 و16 نوفمبر المقبل.

وقال أوشاكوف -في تصريح أوردته وكالة أنباء انترفاكس الروسية- إن الجانب الروسي أكد مشاركته في قمة مجموعة العشرين، إلا أنه لم يتم تحديد عما إذا كان مشاركة بوتين ستكون بشكل شخصي أم عبر الفيديو كونفرانس.

كانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قد حاولت الضغط على إندونيسيا التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، لمنع روسيا من المشاركة في القمة التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر.

وردا على ذلك، قالت السلطات الإندونيسية إنه "تم إرسال الدعوة إلى روسيا ولا يمكن سحبها، فإن قمة مجموعة العشرين تدرس القضايا الاقتصادية ولا يمكن للسياسة التأثير على جدول أعمالها".