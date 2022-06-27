طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، مجموعة السبع المجتمعين في ألمانيا ببذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام وتشديد العقوبات على روسيا.

وقال زيلنسكي - خلال كلمته أمام زعماء مجموعة السبع المجتمعين في ألمانيا في قمتهم السنوية أوردتها قناة "فرانس 24 " - " أطالب الدول السبع الكبرى بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة وتشديد العقوبات على روسيا".

وبحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكراني يوضح تفاصيل المحادثات التي أجراها زيلينسكي مع قادة دول مجموعة السبع أوردته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، شدد الرئيس الأوكراني على أهمية منح بلاده صفة المرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال إن "هذا القرار يعكس بشكل كامل تقدمنا نحو التكامل الأوروبي، وإسهامنا في حماية القيم الأوروبية، التي نتحدث عنها جميعا"، مطالبا بضمانات أمنية لأوكرانيا، حيث أكد أن مثل هذه الضمانات ستمنع في المستقبل نشوب صراعات مماثلة.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده تحتاج إلى أنظمة دفاع صاروخي حديثة وفعالة تستطيع أن توفر السلام للمدن الأوكرانية البعيدة عن الجبهة، مؤكدا أن هذا يعد أمرا حيويا وسط الهجمات الصاروخية المكثفة من روسيا.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى تشديد العقوبات، معربا عن دعمه لخطط فرض قيود قسرية على أسعار صادرات النفط الروسية.

كما ناقش الرئيس الأوكراني أهمية فك حصار صادرات الحبوب الأوكرانية، ومقترحه بشأن أهمية وجود آلية عالمية فعالة من أجل مصادرة الأصول الروسية المجمدة أو المحجوزة، بالإضافة إلى العجز الشهري في موازنة البلاد البالغ 5 مليارات دولار.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، أجرى اليوم /الإثنين/، محادثات عبر تقنية الفيديو مع زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في ثاني أيام قمتهم المنعقدة في قصر إلماو بولاية بافاريا جنوب ألمانيا.