مدبولي يقرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا برقم 2297 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والذى جاء فى مادته الأولى بأن يستبدل عبارة "بوابة الوظائف الحكومية" بعبارة "بوابة الحكومة المصرية" أينما وردت باللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم.

كما تستبدل بنصوص المواد أرقام "4 و6 و10 و12" فيما يتعلق بشروط التعيين أو التعاقد واختيار شاغلي وظيفة موجه وموجه أول وموجه عام والشروط المتعلقة بالترقية، وما يتعلق باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة "10" بالنظر فى الترشيح لشغل هذه الوظائف.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، القرار الذي يتضمن أيضا ما يتعلق بترتيب ما ينطبق عليه الشروط من المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم فيما يتعلق أيضا بشغل وظائف مدير ووكيل ادارة تعليمية علي ان تستعين اللجنة المشكلة اذا رغبت بالاجهزة المختصة للدولة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات ومعلومات في هذا الشأن.

كما تضمن القرار الإشارة بأنه يتم الاعلان عن وظائف مديرى ووكلاء الادارات التعليمية والموجهين ومديري ووكلاء المدارس خلال شهر يوليو من كل عام علي ان يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف، فيما تضمنت المادة الثانية من القرار بأن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .