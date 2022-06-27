قال وزير الإعلام الأردني والمتحدث باسم الحكومة فيصل الشبول، إن حادث انفجار صهريج الغاز السام «الكلورين» بميناء العقبة حدث عصر اليوم، منوهًا إلى أن الانفجار تسبب في ضرر للموجودين حسب القرب من المكان.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «الكلورين» يصيب الجهاز التنفسي والأعين، ويتسبب في حروق حسب درجة القرب منه، لافتًا إلى وفاة 13 وإصابة 250 جراء الحادث حتى اللحظة.



وأشار إلى أن المستشفيات تضم 120 إصابة فقط، يأمل في خروج المزيد منهم بعد التعافي، خلال الساعات المقبلة، قائلًا إن القوات المسلحة الأردنية تعمل على تطهير مكان الحادث الآن، وإزالة آثار الانفجار بميناء العقبة.



وأعرب وزير الإعلام الأردني، عن امتنانه لحكمة الله، في أن «اتجاه الرياح نحو البحر، الأمر الذي خفف من وطأة التسرب»، منوهًا إلى أن «عدد الضحايا كان من المقرر أن يكون أكبر لولا ذلك».



وأكد أن المستشفى العسكري والمدني استوعب الحالات المصابة، مضيفًا أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، كلف فريقًا برئاسة وزير الداخلية وعضوية الجهات المختصة، التحقيق الفوري بالحادث.



وتابع: «الأولوية الأولى للإنقاذ وحق الحياة يعلو على أي حق آخر، والاهتمام في الفترة الأولى كان التخفيف قدر الإمكان من سقوط ضحايا، كل الأجهزة عملت بكفاءة عالية، والمكان يعود لطبيعته الآن ولن يستغرق وقت طويلًا، الأمور مطمئنة الآن الأردن والعقبة بخير».