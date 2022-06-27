تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسى للصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منقولة محليا، ثلاث حالات منها في بكين وحالتين في شنغهاي.

وتم التعرف حديثا على ما مجموعه 18 حاملا محليا للفيروس بدون أعراض في 7 مناطق على مستوى الأقاليم، من بينهم 6 في لياونينج، بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقالت اللجنة إن 77 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الأحد، من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن في البر الرئيسي للصين إلى 219 ألفا و 791 حالة.

ولم يشهد يوم الأحد أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.