السيطرة على حريق في مخزن مصنع كرتون بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق في مخزن مصنع كارتون بمدينة العاشر من رمضان، بعد الدفع بـ9 سيارات إطفاء، دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق في مخزن مصنع كرتون بمدينة العاشر من رمضان.

وهرعت سيارات الحماية المدنية وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق في مخزن المصنع في كمية من الكارتون دون إصابات أو خسائر بالأرواح، وجاري انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسبابه.