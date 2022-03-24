محافظ الجيزة يفتتح معرض «مبادرة دعم» للسلع الغذائية والملابس بتخفيضات تصل لـ30%

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض "مبادرة دعم" أحد أضخم المعارض لمستلزمات العيد والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة، الذي تم إقامته بالتعاون مع الغرفة التجارية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في إقامة معارض السلع الغذائية للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن المعرض يشارك فيه 80 عارضا ويوفر السلع الغذائية والملابس بتخفيضات تصل إلى 30%، إلى جانب اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان.

وتفقد المحافظ، أجنحة المعرض للوقوف على جودة المنتجات، مشددا على العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات والاستمرار في ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع الالتزام بجودة المعروضات.

كما وجه المحافظ، القائمين على الإشراف والمتابعة لانتظام المعرض ومديرية التموين بتكثيف التواجد والمرور الدورى لضمان توافر السلع وصلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بنسب التخفيضات.

واستمع المحافظ إلى آراء المواطنين المترددين على المعرض عن الأسعار وجودة المعروضات، مؤكدا لهم بالتوسع في إقامة تلك المعارض لتغطية كل قطاعات المحافظة.