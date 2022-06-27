أفاد الحاكم الإقليمي لمنطقة "بولتافا" الأوكرانية دميترو لونين بأن حصيلة ضحايا الضربة الصاروخية الروسية التي استهدفت مركزا تجاريا في مدينة "كريمنشوك" قد وصلت إلى 10 قتلى و40 مصابا.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها الإنجليزية، اليوم الاثنين، أن لقطات من الموقع قد أظهرت حريقا ضخما ودخانا أسود يتصاعد إلى السماء في أعقاب الهجوم.

كانت التقارير الأولية الصادرة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أفادت بتواجد ما لا يقل عن ألف شخص داخل المركز التجاري أثناء تعرضه للقصف.

وفي لندن، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الهجوم الصاروخي على مركز تجاري أوكراني مكتظ بأنه "هجوم مروع".

وقال جونسون -حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم- "مرة أخرى قلوبنا مع أسر الضحايا الأبرياء في أوكرانيا". وأضاف جونسون "ينبغي على (الرئيس الروسي) بوتين أن يدرك أن سلوكه لن يفعل شيئا، سوى زيادة عزيمة أوكرانيا وكل دولة أخرى في مجموعة السبع للوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر".