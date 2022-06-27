الجيش السوداني: الجيش الإثيوبي أعدم 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم، الأحد، عن قيام الجيش الإثيوبي بإعدام ٧ جنود سودانيين ومواطنين لديهم.

وقال البيان الرسمي الصادر عن الجيش السوداني "في تصرف يتنافي مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيون ومواطن كانوا أسرى لديهم ، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة".

وأضاف "القوات المسلحة السودانية إذ تتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء الكرام، تؤكد و بشكل قاطع للشعب السوداني الكريم، بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال دونه المهج و الأرواح، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون).