معلومات الوزراء: مصر الثانية إفريقيا في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2021 - 2022

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك بعنوان "مصر الثانية على مستوى إفريقيا في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 - 2022".

ويسلط الإنفوجرافيك الضوء على أبرز ما جاء بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" الصادر في يونيو 2022.

وأوضح أن قيمة التدفقات الخليجية الاستثمارية المتوقعة ستصل إلى 22 مليار دولار؛ مما سيساعد على تعافي معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما تضاعفت الاستثمارات الأجنبية في الأصول الجديدة 3 مرات محققة بذلك 5.6 مليار دولار ومنها على سبيل المثال استثمارات عقارية لشركة Reportage Properties الإماراتية بـ 1.5 مليار دولار.

وسلط الإنفوجرافيك الضوء على المشروعات المصرية الضخمة المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة ومنها مشروع المونوريل ومشروع الحمام لمعالجة مياه الصرف.