شهدت الأسواق المحلية حالة من الركود فى العديد من القطاعات، خلال الفترة الحالية، رغم موسم عيد الأضحى المبارك، والذى يعد من أكثر الأوقات التى تشهد رواجا فى الحفلات والأفراح (حفلات الزفاف)، بما يتبعه من زيادة رواج وإقبال وانتعاشة كبيرة فى مبيعات العديد من القطاعات المتعلقة بهذه الحفلات كالملابس والأحذية والأثاث والأجهزة الكهربائية والمشغولات الذهبية.



ويرى العاملون فى هذه القطاعات، أن أولويات المواطن تغيرت بشكل كبير بسبب ضعف القوى الشرائية، حيث انصبت فى السلع الغذائية وخاصة اللحوم التى ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن بعض القطاعات التى كانت تنتظر رواجا خلال الفترة الماضية، أصيبت بالشلل التام ومنها قطاع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بينما تحركت قطاعات أخرى بشكل طفيف، مثل المشغولات الذهبية، لكنها جميعا عانت من انخفاض المبيعات بشكل حاد إذا ما قورنت بالفترة نفسها من الأعوام الماضية.



وأرجع التجار والمصنعون ركود الأسواق نتيجة لارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 80 و100%، مع ارتفاع أسعار الدولار، وعدم توفر المواد الخام.



وأكد البعض على استعمال خامات أقل جودة، خاصة فى قطاع الملابس، لتحريك أسواقها، بعدما أدى صعود أسعارها إلى عزوف الكثيرين عن شرائها، لذلك خلت الأسواق من الملابس القطنية هذا العيد.