السلطات الألمانية تشن حملة تفتيش على إبارشية كولونيا

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شنت السلطات الألمانية، حملة تفتيش على مباني إبارشية كولونيا، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق الحنث باليمين ضد الكاردينال راينر ماريا فولكي بشأن مزاعم إساءة المعاملة في هذه المدينة التي تقع غربي ألمانيا.

وأعلن الادعاء العام، اليوم، أن حملة التفتيش شملت إجمالا 6 مواقع، من بينها الإبارشية.

ووفقا للبيانات، تتعلق التحقيقات بعدة بلاغات بتهمة الإدلاء بإفادات كاذبة تحت القسم والحنث باليمين.

وقال مكتب المدعي العام وشرطة كولن، إنهم يبحثون عن وثائق تتعلق بأقوال أدلى بها فولكي يتم اتهامه فيها بعدم قول الحقيقة.

ومع ذلك، دعت سلطات الكنيسة الأشخاص إلى عدم القفز إلى الاستنتاجات.

وقال المحققون، إن المحكمة الكنسية ومنزل رئيس الأساقفة كانا ضمن المباني التي تم تفتيشها، بالإضافة إلى مكاتف مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الذي يدير حركة البريد الإلكتروني للإبارشية.

بالإضافة إلى كولونيا، تم أيضا تفتيش مباني في مدينتي كاسل ولوهفلدن في ولاية هيسن الألمانية. وجرت العملية دون وقوع حوادث وقوبلت بالتعاون إلى حد كبير.

وتجري التحقيقات الجنائية ضد الكاردينال فولكي للاشتباه في حنثه باليمين وشهادة الزور فيما يتعلق بأقوال حول الوقت الذي علم فيه بادعاءات إساءة المعاملة في إبارشيته.