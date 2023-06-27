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مصادر إسرائيلية: نتنياهو سيزور الصين الشهر المقبل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 2:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 2:20 ص

قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الصين الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو خلال الزيارة رئيس مجلس الدولة الرئيس شي جين بينج وقادة صينيين آخرين،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وقالت المصادر إنه تم إجراء اتصالات متقدمة في الأيام الأخيرة بين مكتبي الزعيمين لترتيب الزيارة.

ولكن لم تعلن إسرائيل عن أي مواعيد للزيارة.

وقال مكتب رئيس الوزراء عند الاتصال به "إنه ليس لديه تعليق في الوقت الحالي"، ولم ترد السفارة الصينية في تل أبيب على الفور على طلب للتأكيد.


وتهدف الزيارة، من بين أسباب أخرى، إلى الإشارة إلى واشنطن بأن نتنياهو لديه فرص دبلوماسية أخرى ، حسبما قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية.


كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تجنب لقاء نتنياهو وقال في شهر مارس الماضي إنه لن يتم دعوة نتنياهو على المدى القريب لزيارة واشنطن ، على خلفية الاحتجاجات الدائرة في إسرائيل ضد خطط الحكومة لإعادة هيكلة القضاء.

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