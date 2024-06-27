حقق فيلم "ولاد رزق – القاضية"، أمس، 4 ملايين جنيه و26 ألفا، ليواصل صدارته لشباك التذاكر داخل مصر، ويصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 179 مليونا و712 ألف جنيه، ليعزز بذلك صدارته لقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، والتي كان يسيطر عليها منذ موسم عيد الأضحى الماضي فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، برصيد 130 مليون جنيه.

"ولاد رزق - القاضية" من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، وأسماء جلال، ونسرين أمين، كما يشارك أيضا عدد من ضيوف الشرف أبرزهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وإياد نصار، ورزان مغربي، ونيكول سعفان.

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار أكشن اجتماعي رومانسي، حول أولاد رزق ورحلتهم بعد 3 سنوات من الابتعاد عن أعمال الجريمة، ولكن تجبرهم الظروف على العودة لها، فيجتمعون مرة أخرى لتنفيذ أقوى وأخطر عملية إجرامية، ويأخذون عهدا على أنفسهم على أن تكون آخر عملية لهم.

بينما المركز الثاني كان من نصيب فيلم "اللعب مع العيال"، حيث حقق أمس، 850 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 26 مليونا و105 ألف جنيه.

الفيلم الذي يتعاون فيه الفنان محمد عادل إمام، لأول مرة مع المخرج شريف عرفة، تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم خلاله محمد إمام شخصية مدرس تاريخ اسمه علام، ويعيش قصة حب مع أسماء جلال التي تظهر بدوية، فيما يظهر باسم سمرة بشخصية تاجر سلاح ومخدرات، أما بيومي فؤاد فيلعب دور زعيم إحدى قبائل البدو ضمن الأحداث، وقد تم تصوير الفيلم بين عدة مدن ساحلية منها الغردقة، ونويبع.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، وباسم سمرة، وويزو، وأسماء جلال، وحجاج عبدالعظيم، ومصطفى غريب.

وجاء في المركز الثالث فيلم "عصابة الماكس"، محققا 525 ألف جنيه، ويصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 13 مليون و802 ألف جنيه.

الفيلم بطولة الفنان أحمد فهمي، من تأليف أمجد الشرقاوي، ورامي علي، وإخراج حسام سليمان، ويشارك في بطولته كل من لبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، التي تدور في إطار كوميدي، حول شخص ينفذ عمليات سرقة عديدة وحده، دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، إلى أن يجد نفسه متورطا في عملية كبيرة، ويضطر أن يلجأ إلى مجموعة من الأشخاص لمساعدته.

أما المركز الرابع والأخير فكان من نصيب فيلم "أهل الكهف"، حيث حقق أمس 228 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 8 ملايين و211 آلاف جنيه.

الفيلم من بطولة خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، وأحمد عيد، وصبري فواز، وبسنت شوقي، ومصطفى فهمي، وبيومي فؤاد، وهاجر أحمد، وأحمد وفيق، ورشوان توفيق، وأحمد فؤاد سليم، وجميل برسوم.

الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من 4 فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير"، وقد كتب المعالجة السينمائية للفيلم الكاتب أيمن بهجت قمر، وأخرجه عمرو عرفة.