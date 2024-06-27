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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 26

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنهــــا 38 25

دمنهور 36 23

وادى النطرون 37 25

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 38 25

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 38 25

طنطا 38 22

دمياط 33 25

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 40 26

السويس 39 25

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 40 26

نخل 38 18

كاترين 36 17

الطور 37 26

طابا 38 26

شرم الشيخ 42 31

الاسكندرية 32 23

العلمين 32 23

مطروح 30 22

السلوم 34 24

سيوة 39 24

رأس غارب 40 30

الغردقة 41 31

سفاجا 42 31

مرسى علم 42 31

شلاتين 39 29

حلايب 38 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 39 28

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 25

أسيوط 40 27

سوهاج 42 26

قنا 43 28

الأقصر 43 29

أسوان 44 30

الوادى الجديد 42 27

أبوسمبل 43 28

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 45 30

المدينة 46 30

الرياض 44 30

المنامة 43 35

أبوظبى 42 31

الدوحة 45 33

الكويت 49 35

دمشق 40 21

بيروت 29 25

عمان 36 22

القدس 33 21

غزة 30 24

بغداد 45 30

مسقط 36 33

صنعاء 28 17

الخرطوم 41 30

طرابلس 34 28

تونس 36 22

الجزائر 27 23

الرباط 24 17

نواكشوط 35 25

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 34 16

إسطنبول 30 21

إسلام آباد 42 30

نيودلهى 35 27

جاكرتا 33 24

بكين 35 23

كوالالمبور 34 25

طوكيو 28 22

أثينا 33 24

روما 29 17

باريس 31 20

مدريد 30 19

برلين 32 19

لندن 25 13

مونتريال 22 12

موسكو 24 13

نيويورك 21 21

واشنطن 32 21

أديس أبابا 22 13