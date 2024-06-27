فتح تحقيقات مع موظفين بوزارة الخارجية الألمانية

تواصل مكاتب المدعي العام في برلين ومدينة كوتبوس في براندنبرج إلى الجنوب الشرقي من العاصمة التحقيق مع موظفين بوزارة الخارجية الألمانية، حسبما أكدت متحدثات باسم السلطات المعنية يوم الأربعاء.

ومن أجل حماية التحقيقات "لا يمكن تقديم مزيد من المعلومات" في الوقت الحالي، بحسب المتحدثة باسم سلطة برلين. وأدلت زميلتها في براندنبرج ببيان مماثل تقريبا.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة فوكوس الإخبارية، يشتبه في أن مسؤولين في الوزارة التي تقودها وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أصدروا تعليمات للموظفين في السفارات والقنصليات الألمانية بالسماح للمتقدمين الذين يحملون وثائق غير مكتملة أو مزورة بشكل واضح بدخول ألمانيا.

وقال تقرير فوكوس إن عدة آلاف من الأشخاص دخلوا البلاد بهذه الطريقة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن التحقيقات الثلاثة المعروفة التي أجراها مكتبا المدعي العام في برلين وكوتبوس تتعلق بحالات فردية كانت فيها أسئلة حول الوثائق المستخدمة لدخول البلاد.

وقالت الوزارة إنها ردت على الحالات الفردية المعروفة لها بإجراءات تنظيمية.