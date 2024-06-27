فرقة الأنفوشي تقدم «الحضيض» بالسامر والمسرح كامل العدد

على مسرح السامر بالعجوزة، قدم مساء أمس الأربعاء، العرض المسرحي "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، بحضور جماهيري كبير، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض عن نص الأديب الروسي مكسيم جوركي، ويناقش عدة قضايا مجتمعية من خلال 10 أشخاص مهمشين، يروي كل منهم قصته، كمحاولة للتحرر من قيود الفقر واستعادة كرامتهم الإنسانية.

"الحضيض" سينوغرافيا وإخراج إبراهيم الفرن، وإعداد موسيقى محمد إبراهيم، وغناء وأشعار هدير طارق، وإضاءة أحمد طارق، وجاسر الفرن، ملابس محمد عبد الوهاب، وديكور دنيا عزيز، وإسلام طه، وطارق الدسوقي، واستعراضات محمد صلاح، ومخرج مساعد هبة عابد، ومساعدا إخراج خالد أحمد، وعمر الكني.

يشارك في الأداء التمثيلي بالعرض كلا من أحمد جابر، ومشيئة رياض، وأحمد عامر، ومحمد فريد، وأحمد عماد، وياسر مجاهد، ومينا أسامة، وياسمين قابيل، ومني المحمدي، وأكرم نجيب، وإبراهيم جوصم، وميريهان علي، وهدير طارق.

وعن العرض أوضح المخرج المنفذ أكرم نجيب، أن فكرة النص تتشابه نوعا ما مع الحياة التي نحياها، بتصوير الصراع بين طبقتين مختلفتين، إحداهما كادحة ساخطة على الحياة ولا تشعر بالرضا، والأخرى تنعم بالثراء، وتتوالى الأحداث بظهور شخص بينهما يحاول منحهم الأمل، فيستجيب البعض والبعض الآخر يبدو عليه علامات اليأس لينتهي الأمر ببقاء الوضع كما هو عليه.

قدم العرض بحضور الفنان د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ولجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي مدير المهرجان. وبحضور المخرج أحمد خالد موسى، والفنانين محمد جبر، أحمد كشك، وناجح نعيم.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان، وتختتم فعالياته بعد غد السبت.

ويستقبل قصر ثقافة روض الفرج اليوم الخميس في السابعة مساءً العرض المسرحي "مركب بلا صياد" لفرقة الفيوم القومية، عن نص الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، ترجمة محمد الأمين، وإخراج أحمد السلاموني.

وتقدم فرقة قصر ثقافة أسوان العرض المسرحي "آه يا ليل يا قمر" في التاسعة مساءً على مسرح السامر بالعجوزة، عن رائعة الكاتب الراحل نجيب سرور، إعداد وليد مصطفى، وإخراج إيهاب زكريا.



