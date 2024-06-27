استقر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على أسماء الثلاثة لاعبين فوق السن بقائمة الفراعنة التي تستعد لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها بشهر يوليو المقبل في باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي يقع فى المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024، بجانب كل من إسبانيا - أوزبكستان - وجمهورية الدومينيكان.

المباراة الأولى في أولمبياد باريس ستكون أمام الدومينيكان يوم 24 يوليو المقبل، على أن يلاقي المنتخب الأولمبي نظيره أوزبكستان يوم 27 يوليو، وفي المباراة الثالثة أمام إسبانيا يوم 30 يوليو.

وشهدت جلسة ميكالي التي أقيمت أمس الإربعاء مع وزير الرياضة أشرف صبحي وجمال علام رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، إعلان اختياره كل من محمد عبد المنعم وإمام عاشور من الأهلي، وهناك مفاضلة بين مصطفى فتحي نجم بيراميدز وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك لاختيار أحدهما.

ويحسم ميكالى أسماء الثلاثة الكبار في قائمة الفراعنة قبل 3 يوليو المقبل، وهو آخر موعد لإرسال القائمة النهائية للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وخرج رسميًا كل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه من اختيارات ميكالي بعد رفض ناديهما تمثيلهما لمنتخب مصر في الأولمبياد، بالإضافة إلى مصطفى محمد مهاجم نانت بداعي الإصابة.

ومن المقرر أن تطير بعثة المنتخب الأولمبي إلى باريس يوم 13 من شهر يوليو المقبل.