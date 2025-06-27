محافظ المنيا يتفقد الاستعدادات لليوم العالمي للتبرع بالدم: سلوك حضاري وواجب وطني

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة المنيا، لمتابعة الاستعدادات النهائية للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، والذي تنظمه المحافظة ضمن الحملة القومية تحت شعار: "تبرعك بالدم حياة".

وأكد المحافظ أن الاحتفال يعكس اهتمام الدولة بتعزيز أرصدة بنوك الدم، ضمن استراتيجية وطنية متكاملة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتلبية احتياجات المرضى والمصابين، مشددًا على أهمية مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الحملة.

وأضاف كدواني أن التبرع بالدم يمثل سلوكًا حضاريًا وواجبًا وطنيًا يعكس قيم التكافل والتضامن المجتمعي، ويساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة آلاف المرضى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية أعدت خطة شاملة بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم، تتضمن حملات تبرع في المنشآت الحيوية والمواقع العامة، إلى جانب برامج توعوية لنشر ثقافة التبرع الطوعي والدوري بالدم.

فيما أشار الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، إلى جاهزية المركز ووحداته لاستقبال المتبرعين طوال اليوم، مؤكدًا أن حملات التبرع ستنطلق في مستشفيات عامة ومركزية، ومراكز الشباب، والمساجد، والكنائس، ومراكز خدمة المواطنين، بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

ولفت أبو القاسم إلى أن التبرع يتم وفق أعلى معايير السلامة وتحت إشراف طبي متكامل، مؤكدًا أن كل كيس دم يمكن أن يساهم في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص.