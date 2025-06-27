عبّر تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالأداء الجماعي لفريقه عقب الفوز على سالزبورج النمساوي بثلاثة أهداف دون رد، في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكداً أن البرازيلي فينيسيوس جونيور كان أحد أبرز عناصر اللقاء، سواء بتسجيله أو بصناعته للهدف الثاني.

وقال ألونسو في تصريحات لشبكة DAZN عقب اللقاء:" أحب الهدف والتمريرة معاً، فالأمر في النهاية يعود للعمل الجماعي، أحيانًا تحتاج لمن يُسجل، وأحيانًا أخرى لمن يصنع، وفي الحالتين هذا ما نبحث عنه كفريق".

وأضاف:" أنا سعيد جدًا بالأداء والنتيجة والتأهل في صدارة المجموعة، فقد قدمنا مباراة متكاملة من حيث الانضباط والتكتيك".

وحول مدى انسجام اللاعبين مع أفكاره الخططية، قال ألونسو:" هذا أكبر تحدٍّ يواجهنا، نحتاج لاستيعاب أسلوبي بسرعة، كما نحتاج إلى مرونة ذهنية لفهم وتطبيق أنظمة متعددة، أؤمن أن العناصر الموجودة بالفريق تتيح لنا اللعب بعدة طرق، وهذه ميزة كبيرة".

وتحدث المدرب الإسباني عن مواجهة يوفنتوس المرتقبة في دور الـ16، قائلاً:" يوفنتوس فريق كبير وتاريخي في أوروبا، لا تهم خسارته اليوم أمام مانشستر سيتي، لأنه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ستكون مباراة صعبة بلا شك".

وكان ريال مدريد قد رفع رصيده إلى 7 نقاط، متصدرًا المجموعة الثامنة، فيما حل الهلال السعودي ثانيًا بـ5 نقاط بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي 2-0.

وبذلك يغادر ريد بول سالزبورج البطولة برصيد 4 نقاط، إلى جانب باتشوكا الذي ودع دون أي نقطة.

وسيلتقي ريال مدريد مع يوفنتوس، وصيف المجموعة السابعة، في ثمن النهائي، في حين يواجه الهلال تحديًا كبيرًا بملاقاة مانشستر سيتي متصدر المجموعة ذاتها.