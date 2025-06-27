شهدت أسواق محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، استقرارًا في أسعار الخضروات، وسط توقعات من التجار بانخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة مع زيادة المعروض.

ورصدت جولة ميدانية لـ"الشروق" في سوق محطة مصر وسط المدينة، استقرارًا في بعض الأصناف، حيث وصل سعر الطماطم إلى 10 جنيهات للكيلو.

وقال سعيد أحمد، أحد تجار سوق محطة مصر، إن الأسعار شهدت استقرارًا في عدد من الأصناف، موضحًا أن سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات، والبطاطس من 5 إلى 8 جنيهات، والخيار من 8 إلى 12 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر البصل الأحمر من 8 إلى 10 جنيهات، والبصل الأبيض من 10 إلى 12.5 جنيهات، والثوم من 20 إلى 35 جنيهًا، والقلقاس من 20 إلى 30 جنيهًا، والفلفل الرومي من 8 إلى 12 جنيهًا، والفلفل الحار من 15 إلى 25 جنيهًا.

وأضاف سعيد، أن سعر كيلو الكوسة يتراوح بين 15 إلى 25 جنيهًا، والجزر من 8 إلى 10 جنيهات، والفاصوليا من 15 إلى 20 جنيهًا، والباذنجان البلدي من 6.5 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الرومي من 8 إلى 10 جنيهات، والملوخية من 10 إلى 20 جنيها، والبامية من 50 إلى 80 جنيهًا، والليمون من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

وتوقع عدد من تجار السوق في الإسكندرية انخفاضًا في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع زيادة الكميات المطروحة من المحاصيل الزراعية.