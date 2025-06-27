قال محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إن زيارة وفد البرلمان العربي إلى معبر رفح جاءت لتكون «صرخة ضمير» ورسالة إلى العالم الحر بألا ينسى فلسطين، وألا يترك شعبها الأعزل يواجه «حرب إبادة جماعية» تحت الركام.

ووجه خالص الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية، قيادة ومؤسسات، على التسهيلات التي قدمتها لإتمام الزيارة، قائلا: «جئنا اليوم إلى رفح على رأس وفد من البرلمان العربي لنقول للعالم: لا تنسوا فلسطين».

وانتقد انشغال «عواصم القرار» بالحرب الإسرائيلية-الإيرانية، بينما «هناك شعب يُذبح في صمت في غزة»، مشددًا أنه «يجب ألا يُطوى ملفه تحت رماد الأحداث».

ووصف ما شاهده الوفد من إصابات وأوضاع صحية مأساوية بأنه يعكس «وحشية الجرائم وعنصرية الاحتلال البغيض»، مضيفا: «لقد رأينا في وجوه الجرحى وجعا أكبر من الجرح، وصمودا أعظم من الألم».

ووجه نداء إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بألا «يغضوا الطرف» عن هذه الجرائم الموثقة أمام أعين العالم، مؤكدا أن «الدم الفلسطيني ليس أقل قيمة أو حرمة من أي دم آخر».

وأضاف: «كفى صمتا! آن الأوان لوقفة جادة تضع حدا لهذا النزيف المفتوح في غزة».

وجدد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني، مشيدا بالجهود «الجبارة» في استقبال الجرحى وتوفير الرعاية الطبية لهم «بكل حب وكرم ونبل».

ووصف ما شاهده في المستشفيات المصرية بأنه «شهادة على صدق الموقف المصري وشهامة أبنائه وإنسانية قيادتها»، مؤكدا أن البرلمان العربي سيظل داعما للقضية الفلسطينية بكل أدواته السياسية والبرلمانية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال، مشددا أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة.