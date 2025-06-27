نشرت قيادة الجيش اللبناني بيانا، مساء الخميس، كشفت من خلاله تفاصيل عملية مطاردة على الحدود اللبنانية - السورية.



وفي التفاصيل، قالت قيادة الجيش اللبناني إنه وبتاريخ 26 يونيو 2025 وأثناء قيام وحدة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات، بمطاردة المواطن "م. ن." في منطقة الشربين - الهرمل على الحدود اللبنانية السورية.

وأضافت أن "م. ن." كان يقوم بتهريب كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية باستخدام آلية نوع "بيك أب"، مشيرة إلى أنه بادر إلى إطلاق النار على عناصر الدورية.

وأشار البيان إلى أن عناصر الجيش ردوا بالمثل مما أدى إلى احتراق الآلية وانفجار الذخائر الحربية التي كانت بداخلها، الأمر الذي أسفر عن اشتعال حريق في المكان.

وذكرت أن الدفاع المدني تدخل على الفور وعمل على إخماد الحريق.

وأكدت قيادة الجيش أن المتابعة جارية لتوقيف المطلوب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.