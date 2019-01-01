وزير داخلية النمسا: التعاون مع دول جنوب شرق أوروبا محور سياستنا الخارجية والأمنية

أكد فولفانج بيشورن وزير داخلية النمسا، اليوم السبت، أن التعاون مع دول جنوب شرق أوروبا هو محور سياسات النمسا الخارجية والأمنية.

وقالت مصادر في وزارة الداخلية النمساوية، إن بيشورن بحث مع سفير البوسنة والهرسك كمال كوزاريتش التعاون الثنائي ومكافحة الهجرة غير الشرعية ، مشيرة إلى أن التعاون مع البوسنة والهرسك له أهمية كبيرة بالنسبة للأمن الداخلي للنمسا.

وأفاد المصادر بقلق النمسا بشأن الاستقرار والأمن في البوسنة والهرسك ومنطقة البلقان ، مؤكدا أن النمسا سوف تواصل دعم جهود الإصلاح في البوسنة والهرسك.

وأشارت المصادر إلى أن البوسنة والهرسك هي البلد الأكثر تعرضًا لتدفق اللاجئين بين دول البلقان نتيجة زيادة الضغط على طريق غرب البلقان ، موضحة أنه من المهم بالنسبة للنمسا مواصلة التعاون الجيد في مجال اللجوء والهجرة.