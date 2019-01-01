النيابة تقرر دفن جثمان طالبه انتحرت من الـ13 في الإسكندرية

أمرت نيابة الرمل شرق الإسكندرية، اليوم السبت، بدفن جثمان طالبة جامعية، تدعى «أ.ج» 22 عامًا، حيث لقيت حتفها بإلقاء نفسها من شرفة منزلها الكائن في الطابق الـ13، وذلك عقب تشريحها لبيان سبب الوفاة، مع سرعة استقدام تحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية حول الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية اللواء أشرف الجندي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، حول ورود بلاغ من شرطة النجدة، بسقوط فتاة من عقار كائن في شارع عبد الفتاح الطويل، منطقة زعربانة، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وسؤال أهلها، أفادوا بأن نجلتهم قامت بإلقاء نفسها من شرفة المنزل، عقب نشوب مشاجرة مع شقيقها، حيث هددها خلالها بفسخ خطبتها، وحذرها من رؤية خطيبها، ولم يتهموا أحد بالتسبب في الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وتباشر النيابة العامة التحقيق..