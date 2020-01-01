دب يفر مجددا من حواجز كهربائية بعد اصطياده في الألب الإيطالية

أعلنت السلطات في مقاطعة ترينتينو شمالي إيطاليا اليوم الاثنين أن دبا كان تم اصطياده قبل ثلاثة أشهر، بعدما قضى ما يقرب من عام هاربا، قد فر مجددا.

وقالت حكومة ترينتينو في بيان إن الدب المعروف باسم إم 49 تجاوز حاجزا كهربائيا وتمكن من اختراق سياج معدني.

وكان الدب يوجد في حديقة مغلقة تعرف باسم كاستلر. ومن غير المرجح أن يظل هاربا طالما أن لديه طوق راديو يسمح لحراس الحديقة بمتابعة تحركاته.

وهرب الدب لأول مرة من كاستلر في تموز/يوليو 2019، ولم تقبض عليه السلطات حتى أواخر نيسان/أبريل. وتم استهدافه في البداية بأوامر إطلاق نار بغرض القتل لأنه كان يعتبر تهديدا للبشر.

يشار إلى أن الدببة من الأنواع المهددة بالانقراض، وقد أعيد توطين الحيوانات البرية في الغابات بالقرب من العاصمة الإقليمية ترينتو كجزء من برنامج يموله الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، أصبحت مواجهاتهم مع البشر أكثر شيوعا.

ويبحث حراس حديقة ترينتينو أيضا عن دب أنثى هاجمت الشهر الماضي أبا وابنه أثناء وجودهما في درب جبلي. وأصيب الاثنان، لكنهما نجيا من الهجوم.