 الجزائر تسجل 8 وفيات و616 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الجزائر تسجل 8 وفيات و616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 8:35 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 8:35 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الاثنين، تسجيل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27973 حالة موزعة عبر 48 ولاية.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، في ندوته الصحفية اليومية عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1163 حالة.

كما أشار فورار إلى تماثل 366 حالة جديدة للشفاء، ليصل إجمالي الأشخاص الذين تعافوا من المرض إلى 18 ألفا 837 حالة شفاء، بينما يتواجد 58 مريضا في العناية المركزة.

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