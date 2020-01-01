رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم حضور قمة مجموعة السبع في واشنطن سبتمبر المقبل

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الإثنين إنه يعتزم أن يتوجه إلى واشنطن في سبتمبر المقبل لحضور قمة مجموعة السبع بالرغم من موجة كوفيد-19 التي تجتاح الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام موريسون للانضمام إلى اجتماع مجموعة السبع. وصرح موريسون للصحفيين اليوم الإثنين بأنه يعتزم حضور القمة في حالة المضي قدما في عقدها أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية عن موريسون قوله: "إن تحالفنا مع الولايات المتحدة هو الأساس الذي تقوم عليه استراتيجية الدفاع الأسترالية، لذا سيكون من غير المعتاد بشكل كبير ألا نغتنم كل فرصة لعقد تلك الاجتماعات وجها لوجه".

وستعقد وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز ووزيرة الخارجية ماريز باين هذا الأسبوع سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهما في واشنطن ابتداء من يوم الثلاثاء.

وقالت الوزيرتان البارزتان إنهما ستتبعان الإجراءات الصحية وستقضيان أسبوعين من العزلة الذاتية عند عودتهما إلى أستراليا.