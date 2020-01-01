روسيا تسجل 5635 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 5 آلاف و635 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 694 إصابة في العاصمة موسكو، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 818 ألفا و120 إصابة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في البلاد اليوم الاثنين - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - بأنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 5635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليما إلى 818 ألفا و120 إصابة".

وكانت للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 694، ثم منطقة سفيردلوفسك بعدد 252 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابع المقر في بيانه "غادر 3079 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 603 آلاف و329 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 85 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 13 ألفا و354 شخصا.