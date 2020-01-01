موريتانيا تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 37 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6208 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، مساء الاثنين، أشارت «الصحة الموريتانية» إلى تسجيل 133 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 4563.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 650 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 16 مليون إصابة.