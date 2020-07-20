متحدث التعليم العالي: تنسيق الجامعات الخاصة لم يختلف عن العام الماضي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اجتمع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الاثنين، تناول التنسيق وما يتعلق بالحد الأدنى للقبول في العام الدراسي بالجامعات الخاصة، مشيرًا إلى أنها لم تختلف عن أرقام العام الماضي.



وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن المعدلات والحد الأدنى للتنسيق قد يتعرض لبعض التغيير؛ نتيجة اختلاف المجاميع بنتيجة امتحانات الثانوية العامة.



وأشار إلى أن اجتماع اليوم تناول بداية العام الدراسي الجامعي يوم 17 أكتوبر، والآليات التي ستستخدمها الجامعات ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى مناقشة نسبة حضور الطلاب في المدرجات والجزء الخاص بالتعليم علن بعد.



وذكر متحدث الوزارة أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه أن يراعي رؤساء الجامعات الخاصة البعد الاجتماعي والاقتصادي للموقف العام لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن الوزارة تتواصل بشكل مباشر مع الجامعات لمتابعة الأمر متابعة دقيقة.



وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة قواعد قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، مساء الإثنين، خلال اجتماعه الدوري، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 95%، و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى، و80% كلية الهندسة.



وأقر المجلس 70% حدي أدنى لكليات الفنون التطبيقية والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية، بينما وصل الحد الأدنى لكليات علوم الحاسب والإعلام 60%.