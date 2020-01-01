انفجار في مستودع أسلحة بجنوب بغداد والجيش يعزوه لحرارة الطقس

ذكر الجيش العراقي في بيان أن مستودع أسلحة تابعا لقوة الشرطة الاتحادية العراقية في ضواحي بغداد الجنوبية انفجر يوم الأحد بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين.

وقالت خلية الإعلام الأمني ”في الساعة السادسة وأربعون دقيقة بعد عصر اليوم الأحد ... حدوث انفجارين متتالين في منطقة السيدية قرب (طريق) سريع حلة - بغداد تحديدا في قاعدة الصقر“.

وأمكن سماع عدة انفجارات في بغداد مساء يوم الأحد. وأفادت مصادر أمنية بأن المستودع، الذي يعد جزءا من قاعدة عسكرية تستخدمها كل من الشرطة العراقية والفصائل المسلحة، هو نفسه الذي اشتعلت فيه النار في أغسطس آب من العام الماضي.

وتسبب الحريق أيضا في انفجارات سُمع دويها في أنحاء بغداد، مما أدى لمقتل شخص وإصابة 29 آخرين. ولم ترد بعد أنباء بشأن القتلى أو الجرحى يوم الأحد.

وكانت الفصائل المسلحة القريبة من إيران قد حملت الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن سلسلة انفجارات هزت مستودعاتها للأسلحة وقواعدها العام الماضي وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وأثار مقتل قاسم سليماني العقل العسكري المدبر لإيران إلى جانب أبو المهدي المهندس، قائد أحد الفصائل العراقية المسلحة، في ضربة صاروخية أمريكية على بغداد في يناير كانون الثاني شبح تحول العراق إلى ساحة معركة في الصراع بين واشنطن وطهران.