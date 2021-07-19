قال وزير ري دولة جنوب السودان ماناوا بيتر، إن قلق المصريين بشأن سد النهضة مشروع، موضحًا أن مصر تعتمد بنسبة 100% على مياه النيل وليست دولة ممطرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن مصر من حقها أن تخاطب المستقبل من الآن، مؤكدًا على دعم بلاده للجانب المصري.

وشدد على أهمية وجود مصر في العمق الأفريقي لأمنها القومي والسياسي والمائي، لافتًا إلى أن مصر من الممكن أن تعلب دورًا كبيرًا في ربط العالم العربي بالإفريقي.

ونوه وزير الري الجنوب سوداني، إلى أن معظم الصراعات في السنوات المقبلة ستكون حول مصادر المياه، مشددًا على أهمية الأمن المائي والاتفاقات حول المياه خلال الفترة المقبلة؛ لأنه يمثل الأمن القومي لكل الدول.

وذكر أن المياه أصبحت عنصرًا هامًا في التكامل بين الدول وعاملًا لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والإقليمي، قائلًا إن كل القوانين التي تربط العلاقات فيما يخص الاستخدام للمياه العابرة للحدود تنص على الاستخدام العادل والمعقول للمياه لكل الأطراف.

وأوضح أن القانون الدولي ينص على أهمية تلبية دولة المنبع لاحتياجاتها من المياه مع عدم الإضرار بحصص دول المصب، مشيرًا إلى أهمية وضع قوانين جديدة في الاتحاد الإفريقي حتى لا تنفرد دولة المصب باتخاذ القرار فيما يخص الدول الأخرى.