نيابة الإسكندرية تحبس فتاة الهوهوز وصديقها بتهمة الإخلال بآداب المجتمع

قررت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس الفتاة "ياسمين"، المعروفة إعلاميًا بـ"كائن الهوهوز" وصديقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتحريض على الفسق، والإخلال بآداب المجتمع، وسوء استخدام وسائل الاتصال والانترنت، من خلال بث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح.

وجاء قرار النيابة العامة، بعد أن استمعت لأقوال المتهمة، ومواجهتها بمقاطع الفيديو المرفقة بالمحضر والتي تظهر فيها، ومضاهاتها بتحريات المباحث، والتقارير الفنية الخاصة بمحتوي الفيديوهات، والتي لم تنكر صلتها بها، وأمرت بالتحفظ على الهواتف المحمولة "الأحراز"، و"فيزا" البنك الخاصة بالمتهمة.

وأقرت المتهمة أمام النيابة بتصوير المقاطع بواسطة صديقها، وبثها عبر حسابها الشخصي المعنون بـ"كائن الهوهوز" على موقع "تيك توك"، بهدف الحصول على أرباح مالية، مؤكدة أنها لم تكن تقصد سوى ذلك، نافية الاتهامات الموجهة إليها بـ"التحريض على الفسق والفجور، والإخلال بالآداب العامة".

فيما أقر صديقها الذي يصغرها بـ10 أعوام، في التحقيقات التي أجريها النيابة العامة معه، أنه كان يصور المتهمة الأولى، بهدف بث مقاطع الفيديو المُسجلة بمعرفتهما، والتي ضبطت على 3 هواتف محمولة كانت بحوزتهما "2 للفتاة وهاتف للشاب"، لحظة إلقاء القبض عليهما، بغرض اقتسام الأرباح فيما بينهما.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهمة، وهي أم لطفلين، ومُطلقة منذ شهر، على خلفية بلاغات قدمت ضدها، بجانب ضبط صديقها الذي ظهر معها في الفيديوهات، ويشاركها في تحقيق الأرباح، بدعوى نشرها محتوى خادشة للحياء.