موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لأسوان

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز أمام فريق أسوان المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ١٧ في المسابقة.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من موسيماني مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن مباراة أسوان المقبلة، التي تقام مساء الخميس، والتي يبحث خلالها الأهلي عن الفوز واستمرار حصد النقاط في المباريات المؤجلة له من بطولة الدوري الممتاز.

وعقب المحاضرة خاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية، فيما ركز الجهاز الفني للفريق على تدريبات الكرة من خلال إجراء أكثر من تقسيمة لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

وخاض رباعي حراس المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.