محاكمة ناشطة في ماليزيا بعد اتهامها للمسؤولين بإساءة معاملة المهاجرين

وجهت محكمة في ماليزيا، اليوم الثلاثاء، اتهاما لناشطة ماليزية، تدعى هايدي قوه، بسبب اتهامها للشرطة والمسؤولين بإساءة معاملة المهاجرين.

ودفعت قوه -27 عاما- ببراءتها من "سوء استخدام خدمات الشبكة" على خلفية منشور على فيسبوك العام الماضي شاركت فيه تجربة امرأة قالت إنه تم ايداعها في مركز لاحتجاز المهاجرين بعد وقت قصير من وضعها مولود.

وقالت قوه، وهي مؤسسة منظمة "ملاذ من أجل اللاجئين"، إنها عندما زارت المركز وجدت المرأة "مقيدة بأغلال إلى طاولة، وكانت تتحدث معي عبر جدار بلاستيكي به ثقوب".

كما قالت قوه أمس الاثنين إنه يتعين على المسؤولين "التحقيق في الادعاءات، وليس بشأن من كشف النقاب عنها".

وقالت: "في الوقت الذي وصلت فيه الحالات الإيجابية اليومية لفيروس كورونا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، من المؤسف والمحبط أن يتم إهدار طاقة الحكومة ومواردها في التحقيق معي".

وخلال الأسابيع التي سبقت منشور قوه في يونيو 2020، اعتقلت الشرطة آلاف المهاجرين في إطار إجراءات قالت إنها تهدف إلى الحد من تفشي الوباء.

واستجوبت الشرطة بعد ذلك صحفيين من قناة الجزيرة وصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، على خلفية تقارير نشروها عن الاعتقالات.