ميناء دمياط يتعامل مع 19 سفينة متنوعة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 19 سفينة متنوعة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36651 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28873 طن، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 206 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات و السعودية و الأردن و الجزائر، وإيطاليا و سنغافورة و إنجلترا و هولندا، وألمانيا و اليونان وأسبانيا.



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 715 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الترانزيت 1719 حاوية مكافئة،

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27460 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4359 شاحنة .