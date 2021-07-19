الأولى على الجمهورية بالفنية الفندقية في دمياط: كلل الله مجهودي بالنجاح

"لقد كلل الله مجهودي بالنجاح، ولم يضع تعبي وتعب أسرتي، بحصولي على المركز الأول"، هكذا قالت آلاء ريحان محمد اللاوندي، التي حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في دبلوم المدارس للشئون الفندقية والخدمات السياحية قسم مطبخ بمدرسة رأس البر الفندقية.



وأضافت آلاء أنها فور حصولها على الشهادة الإعدادية قررت خوض تجربة جديدة للالتحاق بالتعليم الفني الفندقي، رغم أنها كانت حاصلة على مجموع 255 درجة، ما يؤهلها للالتحاق بالثانوية العامة، مشيرة إلى أنها فور طرح فكرتها على أسرتها رحبت بقرارها، خاصة والدتها.



وعبرت آلاء عن سعادتها وفرحتها فور علمها بهذه النتيجة وفخرها بوالديها، وقالت إن والديها وراء تفوقها وإنها تتمنى مزيدا من النجاح، باستكمال تعليمها وتحقيق حلمها في الالتحاق بالعمل بأحد الفنادق الكبرى.



وتابعت أنها حصلت على الترتيب الأول في الصف الأول، وفي الصف الثاني حصلت على الترتيب الثالث نظرا لظروف صحية خاصة بها، وفي الصف الثالث حرصت على تنظيم مذاكرتها لإنهاء الفصول الدراسية بالمواد النظرية، وأيضا الاجتهاد في التدريب العملي، ثم كانت المفاجأة التي لم تتوقعها وهي حصولها على الترتيب الأول على مستوى الجمهورية.



وكان عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، قد اتصل بالطالبة آلاء وبلغها تهنئته.