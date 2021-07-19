 السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس

السعودية
السعودية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 11:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 11:40 م
قالت حكومة المملكة العربية السعودية إنها تابعت مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة، مؤكدة على احترامها لكل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي واعتباره أمراً سيادياً.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أكدت المملكة وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة.

كما أكدت ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف؛ لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

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