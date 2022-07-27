روسيا تبدى اهتماما بالطائرات المسيرة التركية قبل لقاء بوتين وأردوغان

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يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات بشأن التعاون العسكري يوم 5 أغسطس المقبل في منتجع سوتشي على البحر الأسود، حسبما قال الكرملين.

وتردد أن روسيا مهتمة بالطائرات المسيرة التركية المقاتلة "بيرقدار تي بي 2" لإمكانية استخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقد تم بالفعل استخدام الطائرات بدون طيار بنجاح ضد القوات الروسية من الجانب الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف اليوم الأربعاء إنه ستتم مناقشة التعاون الفني العسكري بين روسيا وتركيا خلال الاجتماع.

وأضاف بيسكوف إلى أن حقيقة محادثات الجانبين بشأن قضايا عسكرية حساسة تظهر الثقة القوية بين البلدين.