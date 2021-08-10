

اعتبر الاتحاد الأوروبي، نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور بتونس «ضعيفة»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء التونسية «وات»، مساء الأربعاء.



وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن «التوافق الواسع بين مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني، يعد أساسيا لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية والضرورية للإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي ستجريها تونس».



وأعلن فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الثلاثاء، تأييد أكثر من 94.60 بالمئة لمشروع الدستور الجديد للبلاد.



وقبل إعلان النتيجة، دعا تكتل جبهة الخلاص الوطني، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى التنحي عن السلطة وفتح الباب أمام انتخابات عامّة مبكّرة.



واعتبر رئيس الجبهة نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحفي، أنّ الاستفتاء على الدستور باء بالفشل، بعد اقتصار نسبة المشاركة على نحو 28%، حسب أرقام أوّلية لهيئة الانتخابات. كما اتهم الهيئة بالتزوير، وشدّد على أنّ جبهة الخلاص الوطني تتمسّك بدستور عام 2014.



وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد خرج مساء الإثنين إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، للاحتفال بين عدة مئات من أنصاره بما اعتبروه «انتصارا»، حيث ردد الأنصار هتافات «بالروح بالدم نفديك يا قيس» وهم يلوحون بعلم البلاد.