اليابان وإندونيسيا تتعهدان بتعزيز التعاون الأمني والتجاري

صرح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، بأن بلاده رفعت جميع القيود المفروضة على واردات المنتجات الغذائية اليابانية التي فُرضت في أعقاب أزمة فوكوشيما النووية عام 2011، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وذكر كيشيدا -في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائهما- أنهما أكدا مجددا التعاون من أجل تحقيق حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ، إذ تعهدت اليابان بالمساعدة في تعزيز الأمن البحري في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن أمله في إحراز تقدم في مجال التعاون الأمني ​​الثنائي بين اليابان وإندونيسيا بما في ذلك التبادلات الدفاعية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنضم قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية إلى تدريبات مشتركة متعددة الجنسيات في إندونيسيا في أغسطس للمرة الأولى.

ورحب كيشيدا برفع القيود المفروضة على استيراد المنتجات الغذائية من سبع محافظات يابانية، قائلا "إن ذلك يشجع الناس في المناطق المنكوبة".

من جانبه، قال ويدودو إنه طلب من اليابان تخفيف أو إلغاء التعريفات التي تفرضها على التونة والأناناس والموز الإندونيسي.

كما قدم الرئيس الإندونيسي تعازيه في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي قُتل في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا إنه ساعد في دفع العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.

وخلال زيارته الرابعة لليابان كرئيس لإندونيسيا، من المقرر أن يلتقي ويدودو بالإمبراطور ناروهيتو في وقت لاحق اليوم قبل مغادرته إلى كوريا الجنوبية.