تحصين نحو 171 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع.

وقال، في بيان اليوم، إن مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أحمد عيادة قامت بتحصين ١٢١٦٨ رأس ماشية ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ انطلاق الحملة وحتى الآن ١٧٠٧٣٦ رأس ماشية وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

وشدد المحافظ على سرعة الاستجابة للفرق البيطرية التي ستتواجد بكل مدن وقرى المحافظة لتحصين المواشي، والالتزام بكل التعليمات والإرشادات من أجل الحد من انتشار المرض والتأكد من تسجيل التحصين ببطاقة تسجيل الحيوان.