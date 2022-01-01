 الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة للمرة الثانية على التوالي - بوابة الشروق
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الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة للمرة الثانية على التوالي

وكالات:
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 8:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 8:35 م

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الأمريكة بـ 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي وفقا لوكالة بلومبرج.
لتسجل معدلات الفائدة الامريكية ما بين 2.25% إلى 2.5% وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عاماً.
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 9.1% على أساس سنوي.
كان جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قال، عقب الاجتماع الماضي في يونيو، إنَّ اجتماع يوليو قد يقرر زيادة أخرى كبيرة في معدلات الفائدة تتراوح بين 0.5% إلى 0.75%، ضمن معركة البنك لمواجهة معدلات التضخم التاريخية.

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