 أمريكا وغويانا تؤكدان أهمية تعزيز أمن الغذاء والطاقة وحماية البيئة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا وغويانا تؤكدان أهمية تعزيز أمن الغذاء والطاقة وحماية البيئة

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 9:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 9:10 ص
أكدت الولايات المتحدة وغويانا، أهمية تعزيز أمن الغذاء والطاقة وحماية البيئة وتعزيز الحكم الرشيد من بين العديد من القضايا المهمة.

جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيس غويانا محمد عرفان علي، في العاصمة واشنطن.

كما ناقش الجانبان، خلال لقائهما، أهمية خلق مستقبل للطاقة المستدامة وسبل تعزيز الازدهار المشترك والنمو الشامل.

من جانبه، أكد بلينكن مدى قوة العلاقات وأهمية التعاون الثنائي المستقبلي لإحراز تقدم في القضايا الأكثر إلحاحًا في المنطقة.

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